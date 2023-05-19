Околиці усіяні тілами росіян: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті

Російські окупанти не зменшили тиск на місто

На Бахмутському напрямку інтенсивність боїв настільки велика, що всі довколишні поля та околиці населеного пункту вкриті тілами російських загарбників. Окупанти на тлі успішних контратак ЗСУ мають невеликі успіхи у просуванні в самому місті. Про це розповів в ефірі телемарафону командир самохідної артилерійської батареї 30-ї окремої механізованої бригади Андрій Свирида («Уж»).

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«Частково (ворог - ред.) зайняв невеликі будинки у Бахмуті, але просування дуже повільне. При цьому, ворог витрачає велику кількість живої сили. Ми це реально спостерігаємо, тому що поля та околиці усіяні тілами (росіян - ред.)», – розповів Свирида.

За цей час російські окупанти не збільшили, однак і не зменшили тиск на місто. «Щодня відправляють десятки, сотні штурмових груп...», – додав захисник.

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Також військовий вказав на новий підхід росіян до застосування боєприпасів. Зокрема, військовослужбовець зауважив, що відтепер РФ не у такій кількості «засипає» позиції ЗСУ снарядами. «У противника менша кількість боєприпасів, але він підходить більш правильно: він починає не засипати боєприпасами територію, а відправляє БПЛА, і вже під корегування певна кількість боєприпасів починає знищувати або руйнувати», – пояснив військовий командир.

Триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.