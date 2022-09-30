ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині, незважаючи на «референдум»

Українські підрозділи останніми днями суттєво просуваються на херсонському напрямі

За словами речника Сил оборони півдня, українські підрозділи останніми днями суттєво просуваються на херсонському напрямі. Окупанти на цій ділянці не можуть посилити своє угруповання через зруйновану логістику.

Проведення так званих «референдумів» у частково окупованих Херсонській та Запорізькій областях не зупинило просування українських військ на півдні. Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За словами речниці, останніми днями ЗСУ суттєво просуваються, зокрема на херсонському напрямку. Водночас окупаційна влада у захопленому регіоні повністю розгублена через це.

«Вони [окупаційні керівники] не зовсім розуміють, що дає їм цей референдум. Вони просто виконали вказівку зверху, але бачать, що це не зупиняє Сили оборони, не зупиняє підрозділи ЗСУ, що суттєво просуваються, на херсонському напрямку», – зокрема, прокоментувала Гуменюк.

Як вважає речниця, російські війська на цій ділянці фронту не можуть підтягнути резерви та посилити своє угруповання, оскільки українські військові тримають під вогневим контролем усі логістичні шляхи.

«Активність військових РФ на цьому напрямі неможлива, оскільки дуже пошкоджена логістика, постійно і голосно вибухають пункти управління, повністю розгублене військо», – уточнила керівниця пресцентру.

Гуменюк наголошує, що росіяни намагаються відремонтувати Антонівський та Каховські мости та підтягують туди ремонтні бригади для цього.

«У них є мета – перебратися з лівого берега [Дніпра] на правий, або встигнути втекти з правого на лівий [під час контрнаступу ЗСУ]», – говорить вона.

Однак позитивних для себе результатів окупанти не можуть домогтися, оскільки вогневий контроль українських підрозділів не дозволяє відремонтувати переправи.

Гуменюк додала, що з боку окупованого Криму росіяни почали підтягувати нещодавно мобілізованих солдатів. Очевидно, їх почали тренувати на захопленій українській території на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.

Сполучені Штати Америки вже заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Сербія також не визнає результатів російських «референдумів» у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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