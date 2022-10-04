Звільнений з російського полону Мурашов не зможе залишитись директором ЗАЕС

МАГАТЕ невідомо, хто замінить Мурашова на посаді

Генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов після визволення не може виконувати обов'язки керівника ЗАЕС

Генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов після визволення не може виконувати обов'язки керівника ЗАЕС. Про це повідомляється в офіційному Twitter МАГАТЕ.

3 жовтня росіяни випустили Мурашова після протестів МАГАТЕ та, як повідомив Енергоатом, виставили його за межі тимчасово окупованої території.

МАГАТЕ невідомо, хто замінить Мурашова на посаді.

Агентство повідомляє, що цього тижня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відправиться до Києва, а потім до Москви для консультацій щодо узгодження та якнайшвидшого створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС.

Нагадаємо, 3 жовтня директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова було звільнено з російського полону.

30 вересня Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодара. Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було викрадено російськими окупантами для проведення допиту.

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі окупантів із військовою технікою.