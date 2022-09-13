Прикордонники показали зачистку Вовчанська від загарбників (відео)

Прикордонники прибрали російську символіку

Українські захисники очищають місто Вовчанськ Харковської області від російської окупації. Відповідне відео з міста оприлюднили прикордонники.

«Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотребу. Слава Україні» – йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, воїни 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого звільнили від окупантів село Тернова на Харківщині. Також 11 вересня воїни підняли прапор України над міськрадою Ізюма.

Триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.