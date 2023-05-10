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Експрезидент «Мотор Січі» Богуслаєв проситься на обмін у Росію

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Експрезидент «Мотор Січі» Богуслаєв проситься на обмін у Росію
В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і, віднедавна, протидію ЗСУ
фото: DR

Нині Богуслаєв перебуває у СІЗО у Києві, суд продовжив йому термін тримання під вартою до 27 травня

Експрезидент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією. Про це йдеться у листі-заяві за його підписом на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і, віднедавна, протидію ЗСУ. Нині він перебуває в СІЗО, усі обвинувачення відкидає.

Заява Богуслаєва
Заява Богуслаєва
фото: Радіо Свобода

«Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією», – пише Богуслаєв у заяві до Офісу президента, написаній російською мовою.

У документі стоїть його підпис з приміткою: «Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи». У супровідному листі його адвоката вказана дата направлення заяви – 20 березня 2023 року.

Богуслаєв нині перебуває у СІЗО у Києві, суд продовжив йому термін тримання під вартою до 27 травня 2023 року.

Корпорація «Мотор Січ» – стратегічно важливе українське підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки. Після затримання Богуслаєва президент Зеленський заявив про перехід компанії під контроль держави. Також на «Мотор Січі» призначили нового керівника та переобрали наглядову раду.

Про те, які шанси у колишнього керівника стратегічного підприємства на обмін, «Схеми» запитали у Офісу президента та Головного управління розвідки Міноборони України.

«Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора. Але що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами», – повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Раніше, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого обміну Богуслаєва, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що не виключає цього.

Подоляк зазначив, що цей процес може бути подібним до обміну проросійського політика, кума Путіна Віктора Медведчука. У вересні 2022 року його обміняли на 200 українських полонених військових.

Можливість обміну Богуслаєва не виключив і голова Служби безпеки України Василь Малюк. За його словами, експрезидент «Мотор Січі» має дати всі необхідні покази, а вже потім «стане якісним обмінним фондом».

До слова, у квітні Зеленський підписав указ про санкції проти понад 200 юридичних осіб і більше ніж 270 – фізичних. Зокрема, у списку опинився й колишній президент «Мотор Січі».

Нагадаємо, у жовтні 2022 року СБУ затримала почесного президента компанії «Мотор Січ», екснардепа від Партії регіонів В’ячеслава Богуслаєва у межах справи про незаконне постачання компанією товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

У березні цього року Богуслаєву повідомили про нову підозру – у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та іншим військовим формуванням. За даними правоохоронців, він наказав зняти лопаті з гелікоптерів, щоб ними не могли скористатися захисники України. 

Читайте також: «Поводьтеся жорстко, не кланяйтесь». Як Богуслаєв блокував передачу гелікоптера розвідникам (аудіо)
Теги: обмін полоненими Мотор Січ

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