Доплати теж рахуються? Які пенсії зможуть отримати українські захисники

«Доплати» військовослужбовці отримують лише у період дії воєнного стану, тож на пенсію вони не впливатимуть

Багато українських військовослужбовців отримують доплати до основного розміру зарплати. Йдеться про 30, 50 та 100 тис. грн. Стало відомо, чи враховуватимуться вони під час виходу на пенсію. Про це пише видання «Армія Іnform».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бойові доплати українських захисників не братимуть до уваги під час їхнього виходу на пенсію. Справа в тому, що розмір нарахування пенсії затверджується законодавством. «Премії» військовослужбовці отримують лише у період дії воєнного стану. Вони не мають постійного характеру, тому їх не можна враховувати для обчислення розміру пенсійних виплат.

Коли розраховують пенсію силовикам, враховують їхнє щомісячне грошове забезпечення, оклади за посадою та/або доплати за звання, відсоткову надбавку (доплату) за вислугу років, додаткові щомісячні види грошового забезпечення доплати, добавки та премії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За законом №29 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та членів їх родин», пенсію можуть отримати особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) офіцерського, старшинського, сержантського та рядового складу, а також члени їх родин.

У Верховній Раді України ініціювали новий законопроект щодо грошової винагороди військовослужбовців. Створено спеціальну робочу групу. Надійшла пропозиція підвищити розмір заробітної плати людям, які покликані на строкову військову службу, до рівня не нижче за мінімальну. Також планується збільшити стипендії курсантам – до рівня не нижче за стипендії цивільних вузів.

Депутати також обговорили індексацію пенсій військовослужбовцям та проблемні питання виплат компенсації членам родин військовослужбовців, які зникли безвісти.

Нагадаэмо, триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 11 травня.