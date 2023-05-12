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Кабмін розширив повноваження поліції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін розширив повноваження поліції
Поліцейські зможуть контролювати надходження до держбюджету платежів у рамках адмінштрафів
фото з відкритих джерел

Поліцейські можуть разом із ЗСУ боротися з диверсантами та незаконними воєнізованими формуваннями

Уряд вніс зміни до положення про Нацполіцію, згідно з яким правоохоронцям надають нові повноваження. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Тепер поліцейські зможуть проводити у взаємодії із ЗСУ, Нацгвардією, прикордонниками, СБУ та спеціальною службою транспорту боротьбу з диверсантами та незаконними воєнізованими формуваннями.

Також Нацполіція отримала можливість допомагати Держприкордонслужбі виявляти канали незаконного перетину кордону, переміщення зброї та боєприпасів.

Крім того, поліцейські зможуть контролювати надходження до держбюджету платежів у рамках адмінштрафів та інших санкцій, а також забезпечувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану.

Раніше Кабмін підтримав зниження граничного призовного віку.

А також визначив, яким буде тариф на електроенергію з 1 травня.

Теги: поліція війна ЗСУ Кабмін

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