Кабмін розширив повноваження поліції

Поліцейські зможуть контролювати надходження до держбюджету платежів у рамках адмінштрафів

Поліцейські можуть разом із ЗСУ боротися з диверсантами та незаконними воєнізованими формуваннями

Уряд вніс зміни до положення про Нацполіцію, згідно з яким правоохоронцям надають нові повноваження. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

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Тепер поліцейські зможуть проводити у взаємодії із ЗСУ, Нацгвардією, прикордонниками, СБУ та спеціальною службою транспорту боротьбу з диверсантами та незаконними воєнізованими формуваннями.

Також Нацполіція отримала можливість допомагати Держприкордонслужбі виявляти канали незаконного перетину кордону, переміщення зброї та боєприпасів.

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Крім того, поліцейські зможуть контролювати надходження до держбюджету платежів у рамках адмінштрафів та інших санкцій, а також забезпечувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану.

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