Україна повернула з полону ще 106 захисників

Додому повернулися воїни з Бахмутського напрямку – вісім офіцерів та 98 солдат і сержантів

Серед тих, кого повернули з полону, чимало тих, хто вважалися безвісти зниклими

Сьогодні, 25 травня, внаслідок обміну полоненими, додому повернулися ще 106 наших людей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Це воїни з Бахмутського напрямку – вісім офіцерів та 98 солдат і сержантів.

«Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них – герой нашої держави», – йдеться в повідомленні.

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Серед тих, кого повернули з полону, чимало тих, хто вважалися безвісти зниклими.

Нагадаємо, триває 456-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.