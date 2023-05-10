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Росія заявила про ліквідацію українських командувачів. Міноборони відреагувало

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія заявила про ліквідацію українських командувачів. Міноборони відреагувало
2 травня Пригожин заявив про ліківдацію командувача Сил тероборони України Ігоря Танцюри
фото з відкритих джерел

Ворог хоче деморалізувати українське військо і підняти дух власного

У російському інформаційному полі поширюється інформація про нібито ліквідацію українських командувачів. Протягом тижня зафіксовано три таких повідомлення. Проте, це не фейки, всі живі. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначається, що такі повідомлення мають на меті декілька цілей:

  • психологічний вплив на саму людину;
  • деморалізація українських військ;
  • короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

«Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти у яких умовах воює наше командування», – додала вона.

Нагадаємо, очільник терористичної ПВК «Вагнера» Євген Пригожин 2 травня заявив, що його бойовики знищили українську бронетехніку, в якій командувач Силами територіальної оборони України генерал-майор Ігор Танцюра прямував до Бахмута, і навіть опублікував відео нібито саме цього удару. Але речник тероборони України Денис Зелінський спростував заяву Пригожина. Аналітики ISW пояснили причину брехні Пригожина.

Теги: ЗСУ війна росія

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