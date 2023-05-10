Росія заявила про ліквідацію українських командувачів. Міноборони відреагувало

Ворог хоче деморалізувати українське військо і підняти дух власного

У російському інформаційному полі поширюється інформація про нібито ліквідацію українських командувачів. Протягом тижня зафіксовано три таких повідомлення. Проте, це не фейки, всі живі. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Зазначається, що такі повідомлення мають на меті декілька цілей:

психологічний вплив на саму людину;

деморалізація українських військ;

короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

«Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти у яких умовах воює наше командування», – додала вона.

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Нагадаємо, очільник терористичної ПВК «Вагнера» Євген Пригожин 2 травня заявив, що його бойовики знищили українську бронетехніку, в якій командувач Силами територіальної оборони України генерал-майор Ігор Танцюра прямував до Бахмута, і навіть опублікував відео нібито саме цього удару. Але речник тероборони України Денис Зелінський спростував заяву Пригожина. Аналітики ISW пояснили причину брехні Пригожина.