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«Вагнер» не зможе продовжити бої за межами Бахмута: ISW назвав причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Вагнер» не зможе продовжити бої за межами Бахмута: ISW назвав причину
Імовірне захоплення найманцями останньої невеликої ділянки на заході Бахмута не впливає на нинішні українські контратаки на північ і південь від Бахмута
фото: Libkos / AP

ЗСУ контролюють незначну територію південно-західної частини міста навколо траси Т0504

Бойовики приватної військової компанії «Вагнер» утримують західні адміністративні кордони Бахмута, тоді як Збройні сили України зосереджуються на контратаках на околицях міста. «Вагнерівці» виснажені боями і навряд чи зможуть продовжувати наступальні операції за межами Бахмута. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією українських військових, ЗСУ контролюють незначну територію південно-західної частини Бахмута навколо траси Т0504.

На думку аналітиків, повідомлення українських сил є мовчазним визнанням того, що росіяни контролюють решту західної та північно-західної частини Бахмута, якщо не все місто.

«Заяви офіційних осіб вказують на те, що українські сили відійшли з решти районів Бахмута, окрім тих, що прилягають до двох трас, що ведуть до міста. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 21 травня, видно, як сили «Вагнера» піднімають російський і «вагнерівський» прапори над житловим будинком на заході Бахмута», – пишуть експерти.

Між тим, імовірне захоплення найманцями останньої невеликої ділянки на заході Бахмута не впливає на нинішні українські контратаки на північ і південь від Бахмута, а також на український контроль над наземними лініями зв'язку навколо міста, до яких виснажені «вагнерівці» мали б дістатися, щоб проводити подальші наступальні операції.

Імовірно, окупанти потребуватимуть додаткового підкріплення для утримання Бахмута та його флангів за рахунок операцій на інших напрямках.

Раніше ISW оцінював, що наступальні операції «Вагнера», ймовірно, досягнуть кульмінації після місяців виснажливих міських боїв, та малоймовірно, щонайманці продовжать бойові дії за межами Бахмута у нинішньому стані.

Сили «Вагнера» змогли продовжити наступальні операції у Бахмуті, оскільки російські регулярні війська взяли на себе відповідальність за фланги міста, що дозволило їм зосередитися на міських боях.

За оцінками аналітиків, «вагнерівці» почали подавати ознаки того, що не зможуть проводити наступальні операції за межами Бахмута ще з кінця грудня 2022 року. Російські регулярні сили, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, також найближчим часом навряд чи просуватимуться на захід у бік Костянтинівки чи на північ у бік Слов'янська на тлі українських контратак у цьому районі.

Малоймовірно, що російська армія проводитиме наступальні операції, якщо Пригожин виконає свою обіцянку вивести «вагнерівців» із Бахмута 25 травня. Деякі джерела в РФ припускають, що він відправить своїх бойовиків на іншу критичну ділянку фронту наприкінці місяця.

«Вагнер» не зможе продовжити бої за межами Бахмута: ISW назвав причину фото 1
мапа боїв: ISW

Нагадаємо, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, українські захисники 21 травня просунулися ще на 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. Водночас ЗСУ продовжують тримати оборону на південному заході міста. 

Учора президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Японії заявив, що росіяни не взяли повністю Бахмут. Проте глава держави наголосив, що в місті все зруйноване.

Раніше засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.

Теги: окупанти ЗСУ Бахмут

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