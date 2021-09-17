Російські окупанти сповільнили темпи паспортизації – дані РНБО

Скільки всього там видали паспортів РФ – точно не відомо

Російська паспортизація на окупованому Донбасі сповільнилася, повідомив секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російська паспортизація на окупованому Донбасі сповільнилася. Росія почала менше видавати своїх «книжечок» мешканцям ОРДЛО. Про це стало відомо із брифінгу секретаря РНБО.

За словами Данілова, статистика щодо кількості виданих Росією паспортів мешканцям окупованого Донбасу є різною, бо до неї іноді вносять і тих, хто лише подав заявку на отримання паспорту.

«Статистика є різна. У нас є цифра 630 тисяч, є цифра 740 тисяч. Не всі (паспорти – ред.) видають на території Донецької і Луганської областей. Вони там вивозять їх (мешканців – ред.) частинами у Ростовську область. На сьогодні темпи видачі уповільнилися, вони не такі активні, як були раніше», – сказав він.

Нагадаємо, в Службі безпеки України заявляли, що Росія почала масово видавати паспорти мешканцям ОРДЛО напередодні виборів до Держдуми.

Також повідомлялося, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.

На початку травня пресцентр російського МВС прозвітував про 530 тисяч паспортів, розданих мешканцям на непідконтрольній українській владі території.

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