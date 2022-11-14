Це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати – звернення Зеленського (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 264-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до свого народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія знищує усю критичну інфраструктуру в українських населених пунктах.

Також президент наголосив, що Україна поверне нормальне життя на свої території.

«Коли є український прапор, є цивілізованість. Є свобода. Є соціальне забезпечення. Є інфраструктура. Є безпека. Є кому дбати про людей. Є все те, що зникає і що руйнують, коли приходить окупант.

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Ось що значить російський прапор – повне спустошення. Немає ні електрики, ні звʼязку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі – спеціально. Оце їхня спецоперація. Напередодні зими російські окупанти зруйнували людям абсолютно всю критичну інфраструктуру. Абсолютно всі важливі обʼєкти в місті та області заміновані.

Це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати. Щастя, яке буде й у тих наших містах і громадах, які Росія позбавила нормального життя і після 24 лютого, і у 2014 році.

Ми все повернемо. Повернемо нормальне життя. І знаємо, що мир для України стає ближчим. Для всієї нашої країни», – сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

Тим часом у Кремлі вже відреагували на візит українського лідера.

Також Зеленський повідомив, куди далі рухатимуться українські війська.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

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Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.