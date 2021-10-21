«35% стабільно». Тищенко побачив «стрімкий» ріст рейтингу Зеленського

За словами нардепа, раніше будь-який президент в Україні через два роки «взагалі не мав рейтингу»

Нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко заявив, що рейтинг президента Володимира Зеленського та його політсили тільки зростає. Про це пише «Цензор.Нет».

За словами Тищенка, згідно з офіційним рейтингом, на Закарпатті підтримка «Слуги народу» за три місяці «виросла на 30-35%».

«Рейтинг президента 35% стабільно. В Україні в цілому. Рейтинг президента зростає дуже стрімко. Тому що ми всі що говоримо – робимо», – сказав Тищенко.

Він додав, що раніше будь-який президент в Україні через два роки «взагалі не мав рейтингу».

Варто зазначити, що згідно з опитуванням, вперше з 2019 року «Слуга народу» опустилась на друге місце.

Також напередодні КМІС оприлюднив свіжі президентські рейтинги. Рейтинг Зеленського порівняно з вереснем 2021 року впав на 9%. У вересні за нього готові були голосувати 33,3% тих, хто визначився. У жовтні ця цифра вже становить 24,7%.

Тим часом Зеленський їздить країною з агітацією. Так, 20 жовтня, у місті Золотоноша, що у Черкаській області, Зеленський урочисто відкрив критий басейн-довгобуд у гімназії. Нагадаємо, що у Черкаській області зараз триває виборчий процес. 31 жовтня 2021 року тут відбудуться довибори до парламенту. Від «Слуги народу» на Черкащині на цих виборах висувається міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський.