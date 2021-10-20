Зеленський приїхав на Черкащину, аби відкрити басейн (фото, відео)

Президент приїхав до Золотоноші, мер якої балотується на довиборах у Верховну Раду від «Слуги народу»

Сьогодні, 20 жовтня, у місто Золотоноша, що у Черкаській області, приїхав Президент України Володимир Зеленський. Він урочисто відкрив критий басейн-довгобуд у гімназії імені Скляренка, повідомляє місцеве видання «Про все».

Також Зеленський пообіцяв, що поблизу закладу побудують дитячий майданчик, а саме приміщення гімназії відреставрують.

«Усі ці проєкти, зокрема й реставрація трьох замків Черкащини, заплановані на 2022 рік», – анонсував Зеленський.

Директорка гімназії Любов Денисюк розповіла, що у басейні займатимуться діти різного віку.

«Ми можемо наповнювати басейн по-різному: в найглибшому місці глибина – 145 сантиметрів, в наймілкішому – 120. До того ж цей басейн першочергово створений для діток із інвалідністю. Тут є спеціальний пристрій, який може плавно опустити дитинку у воду», – повідомила очільниця закладу.

Нині в гімназії, яка найбільша серед освітніх закладів Золотоноші, навчається 769 учнів. Але вони зможуть почати займатися в басейні не одразу.

«Поки що вся техніка проходить тестовий режим. Тобто перевіряється навіть надскладна система очистки води. І перш ніж впустити у басейн діток, потрібно у всьому пересвідчитися», – зазначила Денисюк.

Нагадаємо, що у Черкаській області зараз триває виборчий процес. 31 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). У Харкові цього дня обиратимуть міського голову.

Від «Слуги народу» на Черкащині на цих виборах висувається міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський.

До слова, нещодавно Зеленський осоромився перед ліцеїстами на Хортиці. Президент просто «переніс» 700-річний дуб з правого берега Запоріжжя на Хортицю.

Зазначимо також, що команда та прихильники Зеленського під час виборчої кампанії у 2019 році звинувачували п'ятого президента Петра Порошенка у тому, що він багато їздить Україною та відкриває дитячі садочки. Тепер сам Зеленський у рамках презентації програми «Велике будівництво», до якої входить чимало об'єктів, які розпочиналися та фінансувалися попередньою владою, їздить країною і також відкриває різні об'єкти, садочки у тому числі. Зокрема, у червні цього року стало відомо, що на Сумщині Зеленський створить унікальний дитсадок.

Крім того влітку Зеленський заявив, що планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна».

«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент. Як підрахували журналісти, щоб висадити мільярд дерев за три роки, треба саджати більше 10 дерев за секунду.

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