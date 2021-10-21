Сенсація від соціологів. Вперше з 2019 року «Слуга народу» опустилась на друге місце

За політсилу Порошенка готові проголосувати майже 16% виборців

Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України змінився за останній місяць. Як свідчать дослідження, проведені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом, то більшість українців обрала би представників «Європейської солідарності». За політсилу п’ятого президента Петра Порошенка готові проголосувати 13,9% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Графіка КМІС

На друге місце вперше за понад два роки скотилася політсила чинного президента Володимира Зеленського. Так, за «Слугу народу» готові ще голосувати відповідно, 13,7% і 15.5%). Далі у списку уподобань українців йдуть «Батьківщина» (12% і 13,6%) та «ОПЗЖ» (11,5% і 13%).

Менше підтримки мають «Сила і честь» (7,6% і 8,6%), «Наші» (5% і 5,7%), Радикальна партія Ляшка (4,9% і 5,6%), «Українська стратегія Гройсмана» (4,9% і 5,6%). Партія «Свобода» має 3,9% і 4,4%. У інших партій – нижча підтримка.

Варто зазначити, що за формальними ознаками рейтинги політичних сил у групі лідерів відрізняються в межах статистичної похибки.

КМІС провів опитування 15–18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

Напередодні КМІС оприлюднив свіжі президентські рейтинги. Рейтинг Зеленського порівняно з вереснем 2021 року впав на 9%. У вересні за нього готові були голосувати 33,3% тих, хто визначився. У жовтні ця цифра вже тановить 24,7%.

Тим часом Зеленський їздить по країні з агітацією. Так, 20 жовтня, у місті Золотоноша, що у Черкаській області, Зеленський урочисто відкрив критий басейн-довгобуд у гімназії. Нагадаємо, що у Черкаській області зараз триває виборчий процес. 31 жовтня 2021 року тут відбудуться довибори до парламенту. Від «Слуги народу» на Черкащині на цих виборах висувається міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський.

Дивіться також:



