Соціологи заміряли ставлення українців до звільнення Разумкова

Лише 8% українців, що брали участь в опитуванні, підтримали відставку Разумкова

Більшості українцям, як виявилося, байдуже на відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Принаймні, 44,1% заявили, що їх це не цікавить, про це свідчать дані опитування КМІС.

Водночас 39,1% опитаних зазначили, що негативно ставляться до відставки Разумкова. Підтримують таке рішення 8%.

Графіка КМІС

Ще 6,6% опитаних думають, що відставка Разумкова пришвидшить реформи у країні. Чверть опитаних (24,3%) переконані, що відставка спікера перетворить парламент у слухняний інструмент Офісу президента. 57,2% респондентів вважають, що це нічого не змінить.

Графіка КМІС

Також «Главком» писав, що рейтинг Володимира Зеленського почав знижуватися, натомість після відставки почала зростати підтримка Дмитра Разумкова. Рейтинг Зеленського порівняно з вереснем 2021 року впав на 9%. У вересні за нього готові були голосувати 33,3% тих, хто визначився. У травні 2021 року рейтинг Дмитра Разумкова становив 3,1%, у жовтні він зріс майже у 2,5 рази.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, за що ображається на Разумкова, і нагадав історію, як Разумков збирав підписні листи щодо імпічменту президента.

Крім того, у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Також тоді ще спікер Верховної Ради Дмитро Разумков казав, що вважає, що президент Володимир Зеленський не повинен іти на другий термін. Він пояснив журналістам, чому, на його думку, Зеленський має обмежитися одним терміном президенства.

Тим часом Офіс Зеленського оцінив можливість дострокових виборів президента. Там кажуть, що «кризи нема».

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