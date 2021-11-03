Кліматичний саміт в Глазго. Глава МЗС пояснив, чому Зеленський не з'явився на свій виступ

Напередодні Володимир Зеленський не прийшов на свій виступ на кліматичному саміті у Глазго

Міністр закордонних справ переконує, що модератора дискусії було попереджено про те, що Зеленський не зможе виступити на заході

Російські ЗМІ намагаються дискредитувати Україну, заявляючи про прогул президентом Володимиром Зеленським сесії кліматичної конференції СOP26 у Глазго. Про це заявив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, графік української делегації був надмірно завантажений і модератора дискусії було попереджено про те, що український лідер не зможе виступити на заході. Дипломат уточнив, що під час сесії Зеленський саме проводив зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і через предметність розмови не вдалося звільнитися до початку сесії.

Однак, додав Кулеба, російські ЗМІ вирішили вивернути ситуацію та зганьбити імідж України.

«Давайте не вестися на всі ці російські закиди і на всі їхні провокації, і на ту жовч, яку вони активно розбризкують в інформаційному просторі», – заявив глава МЗС.

Нагадаємо, Зеленський не прийшов на свій виступ на кліматичному саміті (відео). Український лідер мав виступити після американського лідера Джо Байдена та канадського прем'єра Джастіна Трюдо. Однак коли модератор сесії спецпредставник президента США з питань клімату та ексдержсекретар Джон Керрі викликав Зеленського, той не з'явився.

Крім президента України, на сесію не прийшли ще кілька учасників.

До слова, Зеленський зустрівся з Байденом на полях кліматичного саміту. Також Зеленський і Джонсон поговорили про військове співробітництво.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

Як відомо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго.