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    Медведчуку оголосили нову підозру

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    Нова підозра Віктору Медведчуку в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу - Медведчуку оголосили нову підозру
    Нова підозра Віктору Медведчуку в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу
    архівне фото: rbc.ua

    Своїми діями, на думку слідства і прокурорів, народний депутат поставив Україну в залежність від «ЛНР» та «ДНР»

    Народному депутату України від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру у державній зраді. Про це повідомила у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова. Щоправда, вона не назвала прізвище нардепа, проте низка джерел ЗМІ повідомляють, що йдеться саме про Медведчука.

    Нова підозра депутату в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

    «Слідчі ДБР спільно зі співробітниками СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора достеменно встановили причетність народного депутата України до реалізації злочинної схеми постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій України. Період, який охоплюють ці діяння, – кінець 2014 – початок 2015 року. Суми, витрачені державними українськими підприємствами, складають більше 200 млн гривень», – написала Венедіктова.

    Своїми діями, на думку слідства і прокурорів, народний депутат поставив Україну в залежність від «ЛНР» та «ДНР» в питаннях безпеки енергетичної системи нашої держави.

    Зазначимо, Віктора Медведчука також підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому раніше звинувачень: замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність.

    Як відомо, наразі Медведчук за рішенням суду перебуває під домашнім арештом. 2 вересня суд продовжив домашній арешт Медведчуку.

    31 серпня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження строку домашнього арешту ще на два місяці.

    Нагадаємо, народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

    Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЄСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади», Медведчук подав ще у червні.

    Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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    Теги: Віктор Медведчук СБУ ДНР ЛНР депутат вугілля Опозиційна платформа — За життя державна зрада
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    Медведчуку оголосили нову підозру