«Слуги» та президент висунули кандидатів на вакантні посади міністрів
«Слуга народу» пропонує трьох кандидатів, Володимир Зеленський – одного
Фракція «Слуга народу» направила Кабінету міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді після сьогоднішніх відставок. Про це повідомила у Telegram речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.
Тож, «Слуга народу» пропонує:
- Депутатку Ірину Верещук – на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- Заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко – на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.
- Очільника Держмитниці Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Також парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого сьогодні віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони. Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Тelegram.
«До Верховної Ради надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України», – зазначив Мельничук.
До слова, нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром.
Як відомо, сьогодні парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана.
Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського. Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.
Віцепрем’єр Олег Уруський теж звільнений з уряду.