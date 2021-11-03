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    «Слуги» та президент висунули кандидатів на вакантні посади міністрів

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    Сьогодні у Кабміні з'явилися вакантні посади - «Слуги» та президент висунули кандидатів на вакантні посади міністрів
    Сьогодні у Кабміні з'явилися вакантні посади
    фото: golos.com.ua

    «Слуга народу» пропонує трьох кандидатів, Володимир Зеленський – одного

    Фракція «Слуга народу» направила Кабінету міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді після сьогоднішніх відставок. Про це повідомила у Telegram речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

    Тож, «Слуга народу» пропонує:

    • Депутатку Ірину Верещук – на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
    • Заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко – на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.
    • Очільника Держмитниці Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

    Також парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого сьогодні віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони. Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Тelegram.

    «До Верховної Ради надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України», – зазначив Мельничук.

    До слова, нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром.

    Як відомо, сьогодні парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана.

    Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського. Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

    Віцепрем’єр Олег Уруський теж звільнений з уряду.

    Теги: Кабмін Верховна Рада міністр Міноборони кадрові зміни президент партія Слуга народу Олексій Резніков уряд фракція Ірина Верещук
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    «Слуги» та президент висунули кандидатів на вакантні посади міністрів