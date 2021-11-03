«Слуги» та президент висунули кандидатів на вакантні посади міністрів

Сьогодні у Кабміні з'явилися вакантні посади

«Слуга народу» пропонує трьох кандидатів, Володимир Зеленський – одного

Фракція «Слуга народу» направила Кабінету міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді після сьогоднішніх відставок. Про це повідомила у Telegram речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

Тож, «Слуга народу» пропонує:

Депутатку Ірину Верещук – на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко – на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.

Очільника Держмитниці Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Також парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого сьогодні віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони. Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Тelegram.

«До Верховної Ради надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України», – зазначив Мельничук.

До слова, нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром.

Як відомо, сьогодні парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана.

Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського. Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

Віцепрем’єр Олег Уруський теж звільнений з уряду.