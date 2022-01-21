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    Прокуратура оскаржила рішення суду щодо Порошенка

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    Захист Петра Порошенка подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика - Прокуратура оскаржила рішення суду щодо Порошенка
    Захист Петра Порошенка подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика
    фото: Євросолідарність

    Венедіктова хоче, щоб Порошенка взяли під варту

    Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід п’ятому президенту і лідеру опозиції Петру Порошенку. Прокурори просять взяти Порошенка під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд гривень, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    Прокурори наполягатимуть на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

    «Офісом генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного народного депутата – п’ятого президента України у вигляді особистого зобов’язання», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, сьогодні відбувся брифінг адвокатів Порошенка. Захисник Ілля Новіков заявив, що вони подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Засідання заплановане на 3 лютого.

    Напередодні про намір оскаржити запобіжний захід Петру Порошенку заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

    19 січня Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.

    На позачерговому засіданні Київської міської ради 20 січня депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

    20 січня суддя у справі Порошенка раптово не прийшов на роботу.

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    Теги: Петро Порошенко прокуратура Європейська солідарність суд Офіс Генерального прокурора арешт політика суддя Ірина Венедіктова
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    Прокуратура оскаржила рішення суду щодо Порошенка