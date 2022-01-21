Прокуратура оскаржила рішення суду щодо Порошенка

подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика

Захист Петра Порошенка подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика

Венедіктова хоче, щоб Порошенка взяли під варту

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід п’ятому президенту і лідеру опозиції Петру Порошенку. Прокурори просять взяти Порошенка під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд гривень, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори наполягатимуть на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

«Офісом генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного народного депутата – п’ятого президента України у вигляді особистого зобов’язання», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, сьогодні відбувся брифінг адвокатів Порошенка. Захисник Ілля Новіков заявив, що вони подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Засідання заплановане на 3 лютого.

Напередодні про намір оскаржити запобіжний захід Петру Порошенку заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

19 січня Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.

На позачерговому засіданні Київської міської ради 20 січня депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

20 січня суддя у справі Порошенка раптово не прийшов на роботу.

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