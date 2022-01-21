Прокуратура оскаржила рішення суду щодо Порошенка
Венедіктова хоче, щоб Порошенка взяли під варту
Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід п’ятому президенту і лідеру опозиції Петру Порошенку. Прокурори просять взяти Порошенка під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд гривень, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Прокурори наполягатимуть на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.
«Офісом генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного народного депутата – п’ятого президента України у вигляді особистого зобов’язання», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, сьогодні відбувся брифінг адвокатів Порошенка. Захисник Ілля Новіков заявив, що вони подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Засідання заплановане на 3 лютого.
Напередодні про намір оскаржити запобіжний захід Петру Порошенку заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.
19 січня Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.
На позачерговому засіданні Київської міської ради 20 січня депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.
20 січня суддя у справі Порошенка раптово не прийшов на роботу.