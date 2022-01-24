Рейтинги Порошенка і його партії у січні зросли, «слуги» впали до ОПЗЖ – опитування

«Європейська солідарність» має найвищу підтримку, за неї готові проголосувати 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором

Порівняно з груднем 2021 року підтримка Порошенка зросла з 16,7% до 20,9%

У січні рейтинги Петра Порошенка та партії «Європейська солідарність» суттєво зросли. А підтримка Порошенка практично зрівнявся із рейтингом Зеленського – про це свідчить опитування КМІС, проведене 19-20 січня.

Якби вибори президента України відбувалися наступної неділі, найвищу підтримку мають Володимир Зеленський (за нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (відповідно, 15,5% і 20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони «ділять» перше місце, – зазначають соціологи.

Далі йдуть Юлія Тимошенко (8,8% і 11,8%), Ігор Смешко (7,1% і 9,6%), Юрій Бойко (6,9% і 9,3%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Порівняно з груднем 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, підтримка Порошенка зросла з 16,7% до 20,9%.

«Європейська солідарність» має найвищу підтримку, за неї готові проголосувати 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил.

Далі йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки, тобто вони формально «ділять» друге місце: «Слуга народу» (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором), «Батьківщина» (11,3% і 13,7%) та «ОПЗЖ» (9,8% і 11,6%).

Також набирають понад 5% прохідного бар’єру такі партії, як «Розумна політика» (6,4% і 7,6%), «Сила і честь» (6,3% і 7,4%), «Наші» (4,6% і 5,5%).

Порівняно з груднем 2021 року статистично значущо зросла підтримка партії «Європейська солідарність» (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором). Водночас, за цей період знизилася підтримка партії «Слуга народу» (з 17,4% до 13,7%).

Підтримка інших партій не змінилася. Серед чотирьох парламентських партій найбільше респондентів головною опозицією до влади назвали «ЄС» (32,3%). Далі йдуть «ОПЗЖ» (19,1%) і «Батьківщина» (15,2%). Партію «Голос» назвали 2,7%.

Упродовж 19-20 січня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Згідно з іншим опитуванням, «Євросолідарність» випереджає «Слугу народу» на 4%.

Раніше соціолог назвав «найстрашнішого» конкурента для Зеленського у другому турі.

Також заступник директора цієї установи Антон Грушецький спеціально для «Главкома» прокоментував результати останнього дослідження суспільно-політичних настроїв українців, яке КМІС провів наприкінці минулого року. Згідно з опитуванням, якби перший тур виборів президента України відбувався в середині грудня, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 27,6% серед тих, хто визначився з вибором.

На другому місці – Петро Порошенко (16%). Втім, кримінальне переслідування лідера «Євросолідарності» може поставити під сумнів його участь у виборах, припускає соціолог.

До слова, президент Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків – такі дані соціологічного опитування компанії Socis, проведеного 11 по 16 грудня.

Нагадаємо, Порошенко закликав політиків до єдності заради України.

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