«ДБР не може не брехати»: адвокат Порошенка заявив, що експрезидент здав паспорти

Адвокат Ігор Головань (праворуч) каже, що особисто здав паспорти Петра Порошенка в управління Державної міграційної служби

Сьогодні Держбюро розслідувань заявляло, що Петро Порошенко досі не здав свої паспорти

Адвокат п’ятого президента і лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка спростував інформацію Держбюро розслідувань про те, що той не виконав рішення суду.

У своєму Facebook Ігор Головань написав, що особисто здав паспорти свого підзахисного в управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області вранці 24 січня, опублікувавши фото відповідного штампу.

«ДБР не може не брехати», – зазначив Головань.

Нагадаємо, сьогодні Державне бюро розслідувань заявило, що народний депутат, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко не здав закордонний паспорт, як того вимагає рішення суду про запобіжний захід у справі про держзраду.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».