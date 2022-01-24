  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    ДБР: Порошенко досі не здав свої паспорти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    19 січня<em>&nbsp;</em>Печерський райсуд Києва обрав&nbsp;особисте зобов&rsquo;язання запобіжним заходом для&nbsp;Петра Порошенка - ДБР: Порошенко досі не здав свої паспорти
    19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для Петра Порошенка
    фото з відкритих джерел

    За рішенням суду Порошенко має здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади

    Державне бюро розслідувань (ДБР) заявляє, що народний депутат, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко не здав закордонний паспорт, як того вимагає рішення суду про запобіжний захід у справі про держзраду. Про це сьогодні повідомляє пресслужба ДБР.

    «Підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав», – йдеться в повідомленні ДБР.

    Нагадаємо, 19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

    Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

    Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».

    Читайте також:
    Теги: Петро Порошенко депутат паспорт Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ДБР: Порошенко досі не здав свої паспорти