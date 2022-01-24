ДБР: Порошенко досі не здав свої паспорти

За рішенням суду Порошенко має здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади

Державне бюро розслідувань (ДБР) заявляє, що народний депутат, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко не здав закордонний паспорт, як того вимагає рішення суду про запобіжний захід у справі про держзраду. Про це сьогодні повідомляє пресслужба ДБР.

«Підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав», – йдеться в повідомленні ДБР.

Нагадаємо, 19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».