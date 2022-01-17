Прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка

Петро Порошенко 17 січня приїхав у Печерський суд, де йому обирають запобіжний захід

Офіс Венедіктової пропонує взяти п'ятого президента під варту

Прокуратура просить на два місяці взяти під варту Петра Порошенка з можливістю застави у мільярд гривень у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Про це прокурори заявили під час судового засідання 17 січня.

Печерський районний суд Києва близько 16:40 відновив засідання у справі про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, лідерові «Європейської солідарності» Петрові Порошенку.

Сторона обвинувачення пояснює необхідність такого запобіжного заходу характером кримінального провадження, розміром збитків та майновим становищем Порошенка. Прокурори вважають, що такий запобіжний захід забезпечить виконання політиком процесуальних зобов'язань.

Також п'ятого президента просять зобов'язати не відлучатись із Києва та області, здати паспорти для виїзду за кордон, повідомляти слідчого про зміну місця проживання та носити електронний браслет (у разі сплати застави).

Адвокати Порошенка заявляли на засіданні суду, що розгляд справи по суті неможливий, оскільки підозра була вручена з порушенням, а у документах справи є низка процедурних порушень.

Сам Порошенко підтримує клопотання своїх адвокатів щодо повернення матеріалів справи прокурорам та каже, що не збирається уникати судочинства.

«Підозріваним себе не вважаю. Закон вимагає, щоб генпрокурор підписав підозру, вона не підписує, голова Верховної Ради не повідомлений. Я звертаюся до вас із клопотанням усунути брутальні порушення законодавства. Справа має бути повернена до прокуратури, там немає нічого. Я в Україну прибув добровільно , приїхав до Печерського суду і жодного приводу, щоб уникнути судочинства, я не давав і давати не буду», – заявив Порошенко.

До слова, Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

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