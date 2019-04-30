Активісти провели перформанс біля будинку Портнова у Відні (фото)



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Фото: Речовий доказ

Активісти закликали Портнова скоріше повернутися до України

Активісти організації «Речовий доказ» завітали до будинку регіонала-втікача, колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова у Відні. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Facebook.

«Колишній прислужник Януковича та організатор репресій майданівців під час революції Портнов втік в лютому до Росії. Звідти переїхав до Австрії. Перебуваючи в ЄС, Портнов активно виступав проти України та транслював проросійські меседжі роспропаганди. Нещодавно він заявив що планує повернутись до України. Ну що ж, ми завітали до будинку Портнова у Відні, та провели невеликий перформанс, в ході котрого закликали Портнова скоріше повернутись до України», - йдеться в повідомленні.

Активісти тримали плакат, на якому написано «Портнов, повертайся в Україну. Ми тебе чекаємо».

Крім того, вони розклеїли на стовпах оголошення про розшук Портнова.

Як повідомлялося, Андрій Портнов збирається повернутися в Україну наступного місяця.

Екс-президент-втікач Віктор Янукович також хоче повернутися в Україну після приходу до влади Володимира Зеленського.