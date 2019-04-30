  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Активісти провели перформанс біля будинку Портнова у Відні (фото)

    • Розсилка
    Активісти провели перформанс біля будинку Портнова у Відні (фото)
    Фото: Речовий доказ

    Активісти закликали Портнова скоріше повернутися до України

    Активісти організації «Речовий доказ» завітали до будинку регіонала-втікача, колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова у Відні. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Facebook.

    «Колишній прислужник Януковича та організатор репресій майданівців під час революції Портнов втік в лютому до Росії. Звідти переїхав до Австрії. Перебуваючи в ЄС, Портнов активно виступав проти України та транслював проросійські меседжі роспропаганди. Нещодавно він заявив що планує повернутись до України. Ну що ж, ми завітали до будинку Портнова у Відні, та провели невеликий перформанс, в ході котрого закликали Портнова скоріше повернутись до України», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Активісти тримали плакат, на якому написано «Портнов, повертайся в Україну. Ми тебе чекаємо».

    Крім того, вони розклеїли на стовпах оголошення про розшук Портнова.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Активісти провели перформанс біля будинку Портнова у Відні (фото)
    Активісти провели перформанс біля будинку Портнова у Відні (фото)
    Активісти провели перформанс біля будинку Портнова у Відні (фото)
    Фото: Речовий доказ

    Як повідомлялося, Андрій Портнов збирається повернутися в Україну наступного місяця.

    Екс-президент-втікач Віктор Янукович також хоче повернутися в Україну після приходу до влади Володимира Зеленського.

    Читайте також
    ЄС Віктор Янукович Партія регіонів активісти Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ