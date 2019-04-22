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    Політика

    Головний юрист Януковича збирається у травні повернутися в Україну

    • Розсилка
    Головний юрист Януковича збирається у травні повернутися в Україну

    Андрій Портнов зараз переховується в Росії

    Колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов збирається повернутися в Україну наступного місяця.

    Про це він сказав в ефірі телеканалу «Максі ТВ» («Наш»), обговорюючи результати виборів президента, пише Lb.ua.

    «Так, обов'язково. Я в травні місяці буду в Україні», - заявив Портнов, відповідаючи на питання, чи повернеться він з еміграції після перемоги Володимира Зеленського.

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    Новообраний президент України заступає на посаду щонайпізніше через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів. Відповідно, це має статися в травні 2019 року.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.32% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.21%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.46%

    Як повідомлялося, велика частина коштів, отриманих кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським на його виборчу кампанію надійшла від людей, тісно пов'язаних з Андрієм Портновим - близьким соратником екс-президента Віктора Януковича (зараз переховується в РФ) і автором «диктаторської конституції», що розширила його повноваження. 

    Офіційно в команді Володимира Зеленського заперечують причетність Портнова до неї. Однак, за даними ЗМІ, нардеп Валерій Писаренко, заступник голови депутатської групи «Відродження» і давній соратник Портнова, взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді.

    Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні т.зв. «диктаторських законів», курирував в АП правові питання.

    Після Революції гідності Портнов знаходиться в еміграції.

    Нагадаємо також, що колишній міністр юстиції з команди Віктора Януковича Олена Лукаш заявила, що дня виборів президента, коли, на її думку, зміниться влада в Україні, вона «чекала п’ять років».

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