Порошенко готується до великого дипломатичного турне: куди поїде та з ким зустрінеться

братиме участь у Конгресі та Саміті Європейської народної партії у Роттердамі

Петро Порошенко, зокрема, братиме участь у Конгресі та Саміті Європейської народної партії у Роттердамі

До кінця року у п’ятого президента України заплановано низку зустрічей

17–21 листопада 2021 року п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко на запрошення міжнародних партнерів здійснить робочі візити до Нідерландів та Канади. Про це повідомляє пресслужба «Євросолідарності».

Зазначається, що Порошенко братиме участь у Конгресі та Саміті Європейської народної партії у Роттердамі, а потім – у безпековій конференції у канадському Галіфаксі.

Під час зазначених заходів п’ятий президент України виступить перед європейськими лідерами, американськими та канадськими політичними колами на такі теми, як боротьба України з російською агресією, протидія московській політиці газового шантажу та запуску «Північного потоку – 2», необхідність вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Заплановано низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС, які належать до політичної родини Європейської народної партії, а також американськими та канадськими парламентаріями.

Також 1–2 грудня Порошенко відвідає Мюнхен (Німеччина) для участі у саміті Міжнародного демократичного союзу – найголовнішої глобальної платформи християнсько-демократичного та центристського політичного руху, який об’єднує понад 80 партій світу, в тому числі і «Європейську солідарність». Планується, що Порошенко стане ключовим спікером на тему геополітичних процесів у Східній Європі, перспектив відносин нашої держави з ЄС та НАТО.

«На грудень готується ще одна важлива закордонна поїздка Порошенка, про яку буде повідомлено згодом», – резюмували у «Євросолідарності».

До слова, згідно з опитуваннями, за половину президентської каденції Володимир Зеленський втратив майже 20% підтримки, натомість підтримка Петра Порошенка на майже 20% зросла.