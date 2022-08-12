Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Найбільший банк США відключає Росію від доларів

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Найбільший банк США відключає Росію від доларів
фото з відкритих джерел

JP Morgan у серпні почав закривати російським «колегам» кореспондентські рахунки, без яких платежі в доларах неможливі

Дедалі більше російських банків втрачають можливість проводити розрахунки в доларах за найбільшими державними кредитними організаціями, які потрапили під блокуючі санкції американського Мінфіну. Найбільший у США банк за розміром активів – JP Morgan – у серпні почав закривати російським «колегам» кореспондентські рахунки, без яких платежі в доларах неможливі, повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на джерела на фінансовому ринку.

Під примусову дедоларизацію, зокрема, потрапив банк «Санкт-Петербург», клієнтів якого попередили про неможливість проводити через коррахунки в JPM як вхідні, так і вихідні платежі. Банк рекомендував перевести контракти на відмінну від долара валюту.

У серпні JPM припинив відносини з низкою невеликих російських банків, розповіло джерело «Інтерфаксу». За словами іншого співрозмовника агентства, великі банки також неофіційно попереджають клієнтів про те, що перекази через коррахунок у JPM стануть неможливими з 1 вересня.

Проблеми у російських банків із проведенням платежів у «недружніх» валютах наростають, визнавав у липні Центральний банк РФ. Крім JP Morgan, «листи щастя» про закриття корпоративних рахунків масово розсилає американський Citibank. Виняток американські банки готові зробити лише для «Газпромбанку», через який проводяться розрахунки за газ, та структури Московської біржі, зокрема Національного клірингового центру.

Нагадаємо, Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки.

Теги: санкції війна в Україні росія США банк

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські банки переконані, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу
Сьогодні ЄС відключає від SWIFT три російських банки
14 червня, 08:05
Баланс банків із приватним капіталом залишається позитивним впродовж всіх місяців війни
Вперше з початку війни: українські банки вийшли на прибуток
18 липня, 13:11
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
Вчора, 19:01

Економіка

Найбільший банк США відключає Росію від доларів
Найбільший банк США відключає Росію від доларів
На скільки «відкотилася» економіка РФ за квартал війни: аналіз Bloomberg
На скільки «відкотилася» економіка РФ за квартал війни: аналіз Bloomberg
Експерти спрогнозували, коли економіка Росії досягне дна
Експерти спрогнозували, коли економіка Росії досягне дна
Безробіття у Польщі впало до рекордного рівня
Безробіття у Польщі впало до рекордного рівня
В єдиного виробника танків у РФ виникли нові проблеми через санкції
В єдиного виробника танків у РФ виникли нові проблеми через санкції
Транзит російської нафти через Україну на Захід відновлено – ЗМІ
Транзит російської нафти через Україну на Захід відновлено – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
92K
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
53K
Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі
45K
Японія готується до найгіршого
41K
Російськомовна переселенка влаштувала мовний скандал у Львові (відео)
36K
Скандал на Рівненщині: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ?

Новини

ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Сьогодні, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Сьогодні, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Сьогодні, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Сьогодні, 15:19
Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту