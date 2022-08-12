Найбільший банк США відключає Росію від доларів

JP Morgan у серпні почав закривати російським «колегам» кореспондентські рахунки, без яких платежі в доларах неможливі

Дедалі більше російських банків втрачають можливість проводити розрахунки в доларах за найбільшими державними кредитними організаціями, які потрапили під блокуючі санкції американського Мінфіну. Найбільший у США банк за розміром активів – JP Morgan – у серпні почав закривати російським «колегам» кореспондентські рахунки, без яких платежі в доларах неможливі, повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на джерела на фінансовому ринку.

Під примусову дедоларизацію, зокрема, потрапив банк «Санкт-Петербург», клієнтів якого попередили про неможливість проводити через коррахунки в JPM як вхідні, так і вихідні платежі. Банк рекомендував перевести контракти на відмінну від долара валюту.

У серпні JPM припинив відносини з низкою невеликих російських банків, розповіло джерело «Інтерфаксу». За словами іншого співрозмовника агентства, великі банки також неофіційно попереджають клієнтів про те, що перекази через коррахунок у JPM стануть неможливими з 1 вересня.

Проблеми у російських банків із проведенням платежів у «недружніх» валютах наростають, визнавав у липні Центральний банк РФ. Крім JP Morgan, «листи щастя» про закриття корпоративних рахунків масово розсилає американський Citibank. Виняток американські банки готові зробити лише для «Газпромбанку», через який проводяться розрахунки за газ, та структури Московської біржі, зокрема Національного клірингового центру.

Нагадаємо, Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки.