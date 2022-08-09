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Волкер розкрив справжні плани Ердогана, який зустрічався із Путіним

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Волкер розкрив справжні плани Ердогана, який зустрічався із Путіним
Ердоган намагається схилити Росію до мирних переговорів
фото з відкритих джерел

Туреччина хоче отримати статус миротворця 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган намагається схилити РФ до мирних переговорів, проводячи зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. А Путін не готовий до миру, адже досі хоче знищити Україну як державу. Про це заявив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Він (Ердоган, – ред.) хоче цього статусу регіонального миротворця, це допомагає йому в міжнародних відносинах, тому що Туреччина має складні відносини з іншими країнами, в тому числі зі США. Він думає, що це допоможе йому. Також він думає, що це допоможе йому у внутрішній політиці – з огляду на вибори, які пройдуть наступного року», – зазначив Волкер.

Волкер зазначив, що переговори, які ініціювала Туреччина, щодо експорту українського зерна, дійсно дали результат, адже кораблі вийшли з порту.

«Але я не вірю, що це входить в рамки способу мислення Путіна. Він вже ухвалив рішення – знищити Україну як державу, знищити людей. Він візьме те, що він може взяти зараз, і продовжить пізніше. Поки він має це імперіалістичне мислення, він не зупиниться. Тому я не вірю, що якісь переговори можуть дати результат», – додав експредставник США.

Нагадаємо, 5 серпня пройшли переговори президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Росії Володимира Путіна. Вони тривали трохи більше чотирьох годин.  Як повідомив журналістам віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак, на переговорах президентів Росія та Туреччина домовилися про те, що переходять на оплату за постачання російського газу в рублях.

Раніше, Ердоган заявив, що «західні політики неправильно ставляться до Путіна». При цьому турецький президент наголосив, що Туреччина ставиться і до диктатора Путіна, і до президента України Володимира Зеленського, як до друзів.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія путін Україна війна в Україні

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