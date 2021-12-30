«Повернуся через пару років». Богдан виїхав за кордон та розмістив смішне фото
Політик та юрист пообіцяв повернутися «за пару років»
Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан, який зараз перебуває на відпочинку за кордоном, 29 грудня розмістив у Facebook селфі, на якому зображений у компанії чоловіка одягненого в білу сорочку з вишивкою та сомбреро.
Сам Богдан, посміхаючись, позує в кадрі у білій футболці з принтом.
«Я і ніндзя. Вирішив тренуватися! Повернуся через пару років – усім п...ць», – підписав світлину скандальний політичний діяч. Допис Богдана швидко зібрав десятки коментарів.
«З вашими здібностями дворічні курси ніндзя опануєте за пів року», – прокоментував фото один із підписників політика. «Панда кунфу», – написав інший.
Нагадаємо, колишній соратник Володимира Зелнського Андрій Богдан очолював Офіс президента з 25 червня 2019 року до 11 лютого 2020 року. Після звільнення з посади юрист почав виступати із різкою критикою чинної влади у ЗМІ.
Раніше Андрій Богдан розповів, що на Україну насувається енергетична криза. Також нещодавно Богдан розповів, хто готує Єрмака у президенти: шукають значні гроші.