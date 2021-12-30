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    «Повернуся через пару років». Богдан виїхав за кордон та розмістив смішне фото

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    Богдан відомий своїм почуттям гумору та дещо скандальною поведінкою - «Повернуся через пару років». Богдан виїхав за кордон та розмістив смішне фото
    Богдан відомий своїм почуттям гумору та дещо скандальною поведінкою
    фото: Андрій Богдан/Facеbook

    Політик та юрист пообіцяв повернутися «за пару років»

    Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан, який зараз перебуває на відпочинку за кордоном, 29 грудня розмістив у Facebook селфі, на якому зображений у компанії чоловіка одягненого в білу сорочку з вишивкою та сомбреро.

    Сам Богдан, посміхаючись, позує в кадрі у білій футболці з принтом.

    фото: Андрій Богдан/Facеbook
    фото: Андрій Богдан/Facеbook

    «Я і ніндзя. Вирішив тренуватися! Повернуся через пару років – усім п...ць», – підписав світлину скандальний політичний діяч. Допис Богдана швидко зібрав десятки коментарів.

    «З вашими здібностями дворічні курси ніндзя опануєте за пів року», – прокоментував фото один із підписників політика. «Панда кунфу», – написав інший.

    Нагадаємо, колишній соратник Володимира Зелнського Андрій Богдан очолював Офіс президента з 25 червня 2019 року до 11 лютого 2020 року. Після звільнення з посади юрист почав виступати із різкою критикою чинної влади у ЗМІ.

    Раніше Андрій Богдан розповів, що на Україну насувається енергетична криза. Також нещодавно Богдан розповів, хто готує Єрмака у президенти: шукають значні гроші.

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    Теги: селфі політика Facebook Андрій Богдан Офіс президента
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    «Повернуся через пару років». Богдан виїхав за кордон та розмістив смішне фото