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    «Це дуже складні стосунки». Богдан розповів, як із Зеленським відвідував Коломойського

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    Богдан не відповів, на які теми Зеленський спілкувався з Коломойським - «Це дуже складні стосунки». Богдан розповів, як із Зеленським відвідував Коломойського
    Богдан не відповів, на які теми Зеленський спілкувався з Коломойським
    фото: скріншот з відео

    «Втрьох у нас спільного бізнесу не було»

    Упродовж 2013-2014 років Андрій Богдан відвідував у Швейцарії та Ізраїлі відомого українського бізнесмена Ігоря Коломойського щонайменше двічі на місяць. Про це колишній керівник Офісу президента розповів в інтерв’ю Наталії Влащенко.

    Богдан додав, що один чи два рази вони їздили до Коломойського разом з Володимиром Зеленським. Окрім того, він неодноразово зустрічав Зеленського у Коломойського, коли приїздив до нього.

    Екскерівник Офісу уточнив, що на той момент працював на Коломойського як адвокат, і їздив до олігарха для того, щоб обговорити певні поточні справи. Ексочільник Офісу президента наголосив, що спільних розмов утрьох із Коломойським та Зеленським у них ніколи не відбувалося.

    «В мене були стосунки з Коломойським, як в адвоката із клієнтом. Це дуже складні стосунки, дуже довірчі. І я не можу про них розповідати. У мене були розмови та стосунки із Володимиром Олександровичем Зеленським. І в них були (в Ігоря Коломойського та Володимира Зеленського – «Главком»). Але втрьох у нас спільного бізнесу не було», – підкреслив Андрій Богдан.

    Раніше Андрій Богдан розповів, що на Україну насувається енергетична криза.

    Також нещодавно Богдан розповів, хто готує Єрмака у президенти: шукають значні гроші.

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    Теги: Ігор Коломойський адвокат Володимир Зеленський Андрій Богдан
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    «Це дуже складні стосунки». Богдан розповів, як із Зеленським відвідував Коломойського