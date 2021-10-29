Суд призначив заставу ексзаступникові мера Одеси

Рябоконя підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення

Вищий антикорупційний суд 28 жовтня частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосував до колишнього заступника одеського міського голови Петра Рябоконя запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3,8 млн. грн. Про це повідомляє пресслужби відомства.

Рябоконя підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

За інформацією ВАКС, на підозрюваного поклали низку процесуальних обов’язків. До 5 грудня 2021 року він зобов’язаний прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування; не залишати Одесу без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із людьми, зазначеними в ухвалі суду; утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, зазначених в ухвалі; здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Ексзаступника разом із іншими 15 людьми підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси через відчуження земельних ділянок.

Нагадаємо, мер Одеси Труханов вважає справу проти себе «політичним замовленням»

6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

Також стало відомо, що розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень

8 жовтня стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри.

Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.



