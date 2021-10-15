Хабарі під дахом СБУ? Суд відсторонив від посади скандального члена Комісії з азартних ігор

Правоохоронці виявили у Гетьмана службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ та має звання лейтенанта

За версією НАБУ, Євген Гетьман вимагав та отримав неправомірну вигоду за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відсторонила Євгена Гетьмана від посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей – до 21 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 11 жовтня.

Таким чином, апеляція задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та скасувала ухвалу Вищого антикорупційного суду від 14 вересня.

Нагадаємо, що Євген Гетьман підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального Кодексу України). 20 серпня детективи НАБУ викрили його при одержанні неправомірної вигоди за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу в розмірі $90 тис.

За версія слідства, Гетьман вимагав та отримав неправомірну вигоду від нібито представника приватного підприємця за прийняття Комісією рішення в його інтересах. Ішлося про визнання двох готелів у Чернігові та Запоріжжі такими, які можуть організовувати та проводити азартні ігри.

Крім цього, у Гетьмана виявили службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ та має звання лейтенанта, а також користується автомобілем Skoda Octavia, який належить СБУ.

Окремо у матеріалах справи фігурують слова обвинуваченого, який вихвалявся, що повністю контролює голову Комісії Івана Рудого, і саме з цією метою сприяв у видачі йому нагородної зброї від Служби безпеки України.

Також, за даними досудового розслідування, підозрюваний член комісії заявляв, що контролює апарат свого відомства та налагодив взаємодію та досяг домовленостей із іншими членами про ухвалення рішень буцімто на комерційній основі. Озвучувалася сума $1 тис. кожному члену комісії за підтримку необхідних питань.