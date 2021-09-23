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    У Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку

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    Наступником Разумкова, швидше за все, стане Стефанчук - У Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку

    Наступником Разумкова, швидше за все, стане Стефанчук

    Фото з відкритих джерел

    Наступного пленарного тижня Дмитро Разумков перестане бути спікером Верховної Ради

    Наступного пленарного тижня Дмитро Разумков перестане бути спікером Верховної Ради. Такий прогноз дав в програмі «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

    «Не хочу бути Кассандрою, але я впевнений, що на наступному пленарному тижні закінчиться історія Разумкова як голови Верховної Ради. Він перестане бути головою Верховної Ради. Кого вони призначать? Думаю, швидше за все, Руслана Стефанчука. Але, можливо, і Миколу Тищенка. Я звідки знаю?» – сказав депутат.

    «Вони можуть що завгодно зробити. Вони сьогодні продемонстрували, що плювати хотіли на регламент, процедури. Вони фонтанують ідеями через край», – сказав Гончаренко.

    Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не збирається йти у відставку. Проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.

    Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

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    Теги: Верховна Рада депутат Дмитро Разумков Михайло Подоляк
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    У Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку