У Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку

Наступного пленарного тижня Дмитро Разумков перестане бути спікером Верховної Ради

Наступного пленарного тижня Дмитро Разумков перестане бути спікером Верховної Ради. Такий прогноз дав в програмі «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

«Не хочу бути Кассандрою, але я впевнений, що на наступному пленарному тижні закінчиться історія Разумкова як голови Верховної Ради. Він перестане бути головою Верховної Ради. Кого вони призначать? Думаю, швидше за все, Руслана Стефанчука. Але, можливо, і Миколу Тищенка. Я звідки знаю?» – сказав депутат.

«Вони можуть що завгодно зробити. Вони сьогодні продемонстрували, що плювати хотіли на регламент, процедури. Вони фонтанують ідеями через край», – сказав Гончаренко.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не збирається йти у відставку. Проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.