У Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку
Наступником Разумкова, швидше за все, стане Стефанчук
Наступного пленарного тижня Дмитро Разумков перестане бути спікером Верховної Ради
Наступного пленарного тижня Дмитро Разумков перестане бути спікером Верховної Ради. Такий прогноз дав в програмі «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.
«Не хочу бути Кассандрою, але я впевнений, що на наступному пленарному тижні закінчиться історія Разумкова як голови Верховної Ради. Він перестане бути головою Верховної Ради. Кого вони призначать? Думаю, швидше за все, Руслана Стефанчука. Але, можливо, і Миколу Тищенка. Я звідки знаю?» – сказав депутат.
«Вони можуть що завгодно зробити. Вони сьогодні продемонстрували, що плювати хотіли на регламент, процедури. Вони фонтанують ідеями через край», – сказав Гончаренко.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не збирається йти у відставку. Проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.
Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.