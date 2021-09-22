У відставку подавати не збираюся – Разумков

Разумков не виключає, що в Раді можуть ініціювати його звільнення

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не збирається йти у відставку. Проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати. Про це політик заявив в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Якщо ми з вами говоримо про «піду у відставку» – я не планую відставку. Я подавати у відставку не збираюся. Якщо ми з вами говоримо, чи може прийняти відповідне рішення Верховна Рада України – так, може. Для цього потрібно 226 голосів, є окрема процедура: збір підписів, 150 підписів, далі підготовка, звіт і голосування в стінах Верховної Ради України. Я до цього готовий. Я про це казав давно: якщо буде бажання народних депутатів змінити голову Верховної Ради – це їх право, це право Верховної Ради. Я точно завжди слідував закону, тому і в цьому випадку я буду це робити», – сказав Разумков.

Нагадаємо, радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає запровадження через РНБО санкцій проти старих фінансово-політичних кланів чи не єдиним ефективним шляхом зламати їхній спротив. В інтерв’ю «Главкому» він наголосив, що відмова спікера парламенту Дмитра Разумкова підтримати таку стратегію влади виводить його за межі командного гравця.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджуються у Верховній Раді».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що поки серед народних депутатів нема ініціаторів процедури відставки спікера та відповідних підписних листів.

Тим часом доки голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуває на лікарняному у звязку з повторним зараженням коронавірусом, йому надали інших державних охоронців. Він не вважає це тиском, адже охорона йому, як стверджує спікер, взагалі не потрібна.