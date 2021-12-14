Арахамія розкрив подробиці заяви Зеленського про референдум щодо Донбасу

Арахамія зауважив, що саму процедуру розпочати непросто, адже це тривалий шлях, який поки що ніхто не проходив

Очільник партії «Слуга народу« Давид Арахамія заявив, що наразі існує концепт національного референдуму, але він ще не втілений у робочу модель. Саме тому необхідно добре обдумати питання, яке буде винесене на референдум, адже воно коштуватиме 2 млрд гривень. Про це Арахамія розповів під час брифінгу.

Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський, говорячи про можливий референдум, озвучив «концепт, який ще не втілений в будь-яку конкретну робочу модель».

Давид Арахамія повідомив, що нині питання для референдуму щодо Донбасу не сформульоване, адже немає предмету для обговорень. Однак він зауважив, що це питання коштує 2 млрд гривень, тому необхідно добре все обдумати.

«Питання не сформульоване, але згідно законом про національний референдум, має бути одне питання, на яке може бути відповідь так чи ні. Враховуючи ці обмеження, треба дивитися як його сформулювати. Це питання вартістю 2 млрд гривень, тому слід добре все обдумати. Наразі немає предмету для обговорень. Є лише концепт, але він ще не втілений у робочу модель», – розповів Арахамія.

Політик додав, що саму процедуру розпочати непросто, адже це тривалий шлях, який поки що ніхто не проходив.

На запитання журналістів про те, як будуть питати людей з непідконтрольних територій, Арахамія відповів, що громадяни, які не порушили закон, зможуть проголосувати на КПВВ.

«Якщо це наші громадяни, які не порушили закон, не отримали громадянство РФ, то теоретично це може бути влаштовано на КПВВ. Якщо фізично не можуть голосувати – то не голосуватимуть», – підсумував Арахамія.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський припускає можливість проведення Всеукраїнського референдуму щодо Донбасу та Криму.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський планував винести на референдум питання про олігархів.

Читайте також: