Арахамія прокоментував «російський паспорт» ексзаступника глави МВС Гогілашвілі

Арахамія пропонує ввести кримінальну відповідальність за брехню стосовно громадянства чи подвійного громадянства

Керівник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія відреагував на скандал, який пов'язаний з «російським паспортом» звільненого заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі. Зокрема він розповів, чи перевіряють громадянство українських політиків. Про це Арахамія розповів під час брифінгу після засідання фракції партії.

«Яким чином служби безпеки можуть перевірити громадянство? Ви можете спитати людину, вона каже – є чи немає. Вона може засвітитись в перетині кордону, в документах, і тоді це стане відомо. Якщо людина має і ніде не використовувала в межах України і відповіла ні, то фактично у спецслужб немає можливості перевірити», – заявив Арахамія.

Він пропонує ввести кримінальну відповідальність за брехню стосовно громадянства чи подвійного громадянства.

«Пропоную зробити кримінальну відповідальність за брехню стосовно громадянства чи подвійного громадянства. Якщо хтось буде знати, що він збрехав, а потім це виявиться, і це кримінальний злочин, тоді більшість людей будуть вказувати цю інформацію», – зазначив Арахамія.

Нардеп також заявив, що кожен чиновник проходить спецперевірку. Зокрема перевірка заступника міністра МВС нічим не відрізняється від перевірки заступника міністра іншого міністерства.

«У будь-яких чиновників категорії А є спецперевірка – податкова, СБУ, МВС, Мінюст. Перевірка заступника міністра МВС нічим не відрізняється від перевірки заступника міністра іншого міністерства. Чи треба вдосконалювати цю процедуру? Треба зробити кримінальну відповідальність, і ситуація владнається», – підсумував нардеп.

До слова, Гогілашвілі назвав своє звільнення прикладом для всіх, як не треба робити.

Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.

Згодом президент Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.

До слова, у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

Як повідомлялося, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

Додамо, що Росія підтвердила: у скандального заступника глави МВС Гогілашвілі чинний паспорт РФ.