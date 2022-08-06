США не бачать бажання РФ завершити війну шляхом переговорів

Діалог та переговори мають відбуватися на умовах, які визначить український народ, підкреслюють у США

Росія не збирається завершувати війну шляхом переговорів. Про це під час турне африканськими країнами сказала посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Укрінформ.

«Я чула від декого, що африканці не хочуть, щоб на них тиснули з вимогою обрати одну зі сторін чи підтримати певну позицію. Я розумію це. Ніхто із нас не хоче повторення холодної війни. І африканці мають право визначати свою зовнішньополітичну позицію без тиску та маніпуляцій, без погроз», – сказала вона під час виступу в Гані.

При цьому Томас-Грінфілд попросила зрозуміти, що саме через Росію, а не через Україну, десятки мільйонів африканців опинилися перед загрозою голоду.

«Я чула, як багато африканських лідерів кажуть, що вони хочуть дипломатичного завершення цієї війни. І ми не можемо з цим не погодитися. Москві та Києву потрібно буде знайти способи жити разом у мирі. Розбіжності завжди краще вирішувати за столом переговорів, а не на полі бою. На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова прийняти дипломатичне рішення», – сказала посол.

Вона додала, що діалог та переговори мають відбуватися на умовах, які визначить український народ.

Нещодавно президент Володимир Зеленський справедливо зауважив, що усі заяви Росії щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що всі заяви Кремля про «готовність до діалогу» є димовою завісою, адже наразі Росія націлена лише на збройне вирішення конфлікту.