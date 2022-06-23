Переговори між РФ та Україною нереальні – Шольц

Канцлер Німеччини заявив, що Путін все ще вірить у можливість нав’язати вигідні йому умови завершення війни

Під час свого виступу у середу, 22 червня, в Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не бачить перспектив мирних переговорів між Україною та Росією через позицію російського президента Путіна, який вважає, що умови миру можна нав’язати. Про це повідомляє Deutschlandfunk.

За словами Шольца, можливість переговорів залишається далекою перспективою. Тож єдиною метою залишається те, щоб Україна відштовхнула російських нападників.

Також він заявив, що у зв’язку із нинішньою кризою політики безпеки Німеччина бере на себе особливу відповідальність, розширивши свою військову присутність у Балтійському регіоні, щоб «захищати кожен квадратний метр території альянсу».

Федеральний канцлер подякував парламентарям, які схвалили спеціальні видатки для Бундесверу. Шольц пояснив, що безпека – це найважливіше, що держава зобов’язана забезпечити для своїх громадянам.

У цьому ж виступі Шольц зауважив, що Росія веде нещадну війну проти українського народу, тому Україна й надалі отримуватиме підтримку – фінансову, економічну, гуманітарну, політичну і, не в останню чергу, з постачання зброї.

Нещодавно Шольц заявив про «абсолютну необхідність» розмов з Путіним.

Нагадаємо, Шольц закликав створити «план Маршалла» для України.

Раніше Шольц зробив чергову заяву щодо зброї для України.

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