У ВО «Батьківщина» наголосили, що першочергово у Верховну Раду має бути внесений законопроект про всебічний розвиток технічно-наукових новацій для розробки і виробництва зброї

«Кожен, кого мобілізують, повинен бути підготовленим, навченим і забезпеченим усім необхідним»

Україна має виборювати перемогу новітньою зброєю, а не життям людей.

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Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко у своєму відеозверненні, опублікованому на сторінці у Facebook.

Юлія Тимошенко

«Партія «Батьківщина» не голосуватиме за закон про мобілізацію у тому вигляді, який є зараз. Для нас є неприйнятними його репресивні положення, зокрема, про скасування броні для інвалідів третьої групи, педагогів і студентів. Документ неефективний і неконституційний», – зазначила Юлія Тимошенко.

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Коментуючи поданий урядом законопроєкт про мобілізацію, заступник лідера «Батьківщини», народний депутат Валерій Дубіль наголосив, що треба визначити точну кількість громадян, яка має бути мобілізована – цього в законі наразі немає.

«Безперечно, ми боремося за країну, нам важливо вистояти і повернути території. Але найбільша наша цінність – це люди, їхні життя. Зменшення віку призову з 27 до 25 років – це шлях у нікуди. Треба дозволити мобілізовувати професійних військових віком від 60 до 65 років, проте – лише добровільно. І кожен, кого мобілізують, повинен бути підготовленим, навченим і забезпеченим усім необхідним – про це має подбати держава. Також наша позиція принципова – ми не підтримаємо закон, якщо там будуть норми про обовʼязковий призов жінок та скасування броні на людей з інвалідністю 3 групи, педагогів, науковців, студентів», – зазначив Валерій Дубіль.

У ВО «Батьківщина» наголосили, що першочергово у Верховну Раду має бути внесений законопроект про всебічний розвиток технічно-наукових новацій для розробки і виробництва зброї.

Валерій Дубіль

Кошти для власного військово-промислового виробництва лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко пропонує віднайти, скасувавши у бюджеті-2024 заплановане підвищення зарплати чиновникам і призупинивши на цей рік виплати всіх зовнішніх і внутрішніх боргів. За її підрахунками, ця сума сягне 650 мільярдів гривень.

«Відправляючи на фронт молодих людей, ми не можемо перевершити рф в кількості військових. Ми маємо своїми власними силами переоснастити нашу армію, дати їй високотехнологічну й ефективну зброю. Звісно, мобілізація під час війни – неминуча, однак має проводитись справедливо. Ми мусимо діяти чітко раціонально, стратегічно і переможно, а не йти в глухий кут», – переконана Юлія Тимошенко.