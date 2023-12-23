Чи буде Естонія повертати в Україну чоловіків призовного віку? Глава МВС зробив заяву

В Естонії проживає близько 7,5 тис. громадян України призовного віку

Відповідно до міжнародного права Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії. Але Естонія готова укласти такий договір з Україною. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, передає Postimees.

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Міністр повідомив, що в Естонії проживає близько 7,5 тис. громадян України призовного віку, але важливо розуміти, що багато хто з них звільнений від мобілізації. Наприклад, вона не стосується тих громадян України, які постійно проживають за кордоном, але зачіпає тих, хто приїхав до Естонії після повномасштабної війни, що почалася у лютому 2022 року, і нині мешкає тут із тимчасовою посвідкою на проживання.

Ляенеметс має намір офіційно повідомити українську владу, що якщо вони хочуть призвати українських громадян в Естонії до армії, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.

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«Естонія не залишиться осторонь. Ми із задоволенням готові укласти такий договір та допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії мешкають ці люди. Ми готові сприяти в доставці цих людей з Естонії до України, якщо вони цього потребують», – додав міністр внутрішніх справ.

При цьому, як повідомлялося раніше, керівник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі заявив, що уряд Естонії не змушуватиме українських чоловіків, які мешкають на території країни, повертатися в Україну для служби у ЗСУ.

Нагадаємо, Міноборони України планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico.

Зокрема, Умєров висловив намір зобов’язати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ українців призовного віку від 25 до 60 років. Він також дав зрозуміти, що у випадку невиконання вимоги на військовозобов’язаних чекатимуть санкції, проте які саме, не уточнив. «Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно», – зазначив міністр. Рустем Умєров додав, що важливою є справедливість – мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять.

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Згодом Міноборони уточнило заяву Умєрова щодо повернення чоловіків з-за кордону.

У Німеччині не будуть примушувати українців, що перебувають у країні, до військової служби, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

Нагадаємо, військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.