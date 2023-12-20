Верховна Рада спростила імпорт радіолокаційних комплексів для ЗСУ

Законопроєкти передбачають звільнення на період війни від ПДВ радіолокаційних приладів та комплексів, важливих для оборонних структур

Йдеться не лише про засоби РЕБ, завезені з-за кордону, але й про вироблені в Україні

Верховна рада підтримала одразу за основу та в цілому законопроєкти про спрощення імпорту засобів радіолокаційної боротьби. Їх звільнять від ПДВ та мита. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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Йдеться про законопроєкти №10341 та №10342 про звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення. За документи проголосували 323 парламентарі.

Як зазначається, ці законопроєкти передбачають звільнення на період війни від ПДВ радіолокаційних приладів та комплексів, важливих для оборонних структур. Оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують Сили оборони, Міноборони та правоохоронці.

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Додамо, що йдеться не лише про засоби РЕБ, завезені з-за кордону, але й про вироблені в Україні.

Як повідомлялося, в Україні пропонують спростити процедуру і дозволити державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення. Йдеться про дрони DJI та Autel.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування ПДВ (№ 9275) та ввізного мита на комплектуючі для дронів (№ 9276).

Також в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ.

До слова, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037, яким податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із забезпечення військових буде перенаправлено з місцевих до державного бюджету.