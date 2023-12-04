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Ще один нардеп складає депутатський мандат

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще один нардеп складає депутатський мандат
У 2019 році Дмитро Шпенов був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець
фото з відкритих джерел

Заяву про складання мандата буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні

Народний депутат-мажоритарник Дмитро Шпенов подав заяву про складання депутатських повноважень. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«До Верховної Ради України надійшла заява від Шпенова Дмитра Юрійовича про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Причина поки невідома.

Нагадаємо, що у 2019 році Шпенов був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець за 37 мажоританрним округом (Дніпропетровська область).

До цього Шпенов ще двічі обирався народним депутатом: у 2007 році - за списком «Партії Регіонів» під номером 142, а у 2012 році за тим же округом, що й у 2019 році.

Також у 2006-2007 роках Шпенов був депутатом Криворізької міської ради.

Раніше повідомлялося, що нардеп від «Довіри» Максим Єфімов складає депутатський мандат.

24 листопада народний депутат від партії «Батьківщина» Віталій Данилов написав заяву на складання повноважень.

Теги: депутат Руслан Стефанчук Верховна Рада

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