Ще один нардеп складає депутатський мандат

У 2019 році Дмитро Шпенов був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець

Заяву про складання мандата буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні

Народний депутат-мажоритарник Дмитро Шпенов подав заяву про складання депутатських повноважень. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

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«До Верховної Ради України надійшла заява від Шпенова Дмитра Юрійовича про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

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Причина поки невідома.

Нагадаємо, що у 2019 році Шпенов був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець за 37 мажоританрним округом (Дніпропетровська область).

До цього Шпенов ще двічі обирався народним депутатом: у 2007 році - за списком «Партії Регіонів» під номером 142, а у 2012 році за тим же округом, що й у 2019 році.

Також у 2006-2007 роках Шпенов був депутатом Криворізької міської ради.

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Раніше повідомлялося, що нардеп від «Довіри» Максим Єфімов складає депутатський мандат.

24 листопада народний депутат від партії «Батьківщина» Віталій Данилов написав заяву на складання повноважень.