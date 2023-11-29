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«Слуги народу» вимагають перенести старт продажу землі для юросіб, бо «фермери – у збитках»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Слуги народу» вимагають перенести старт продажу землі для юросіб, бо «фермери – у збитках»
Депутати пропонують перенести старт продажу землі юрособам не менш як на два роки з дня припинення або скасування воєнного стану
фото з відкритих джерел

З 2024 року купувати угіддя сільськогосподарського призначення зможуть не тільки громадяни, як зараз, а й юридичні особи

Із 1 січня 2024 року зі стартом другого етапу земельної реформи купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, а й юридичні особи. Представники монобільшості у Верховній Раді зареєстровали законопроєкти, які пропонують відкласти відкриття продажу землі для юридичних осіб на кілька років, йдеться у статті «Главкому» «Торгують всі! Земельний ринок вступає у нову фазу».

Зазначається, що в травні група «слуг народу» зареєстрували законопроєкт №9341 про внесення змін до Земельного кодексу щодо відтермінування набуття юрособами права на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення. В документі пропонується перенести цю норму з початку 2024 року на два роки з дня припинення або скасування воєнного стану на території України.

Головним ініціатором цих змін є голова міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатська аграрна рада» Андрій Богданець, який свого часу закон про ринок землі підтримав. За його словами, фермери другий рік поспіль отримують величезні збитки через блокування морських портів, через які йшло 80-90% агропродукції.

Альтернативний законопроєкт №9341-1 зареєстрований також «слугою» Петром Павловським – він пропонує продовжити мораторій на купівлю землі юридичними особами на чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану.

«І навіть якби морський коридор працював, фермери за останні 32 роки не пам'ятають настільки низьких цін на свою продукцію. Тобто якби вони хотіли вступити в боротьбу з холдингами за закупівлю землі, то не можуть цього зробити, бо два роки показують збитки. І зараз агрохолдинги дійсно скуплять землю, бо їхній бізнес є вертикально інтегрований – від засіювання, збору, переробки до кінцевого продукту, який йде на експорт. До того ж вони мають преференції з кредитування від закордонних банків в країнах, де розміщуються власники цих холдингів. А фермери під купівлю землі не можуть навіть державною програмою «5-7-9» скористатися. Вони вже вимушені техніку продавати задешево – їм просто не потрібні такі потужні трактори, бо агрохолдинги пропонують вищу ціну орендодавцям і забирають гектари собі», – заявив Богданець.

Депутат навів у приклад балтійські країни та провів паралелі між тим, що там віддали землі великим агрохолдингам, і подальшим зменшенням сільського населення. «Тож і у нас малі фермерські господарства, а згодом і села, просто зникнуть. Якщо ми до середини грудня не внесемо зміни до закону, заднього ходу просто не буде і це для України ще сильно відгукнеться», – вважає нардеп.

Богданець не впевнений в тому, що у влади вистачить політичної волі до відтермінування. Він сподівається, що продаж землі для юридичних осіб буде здійснюватись з обмеженнями – хоча б 500 га в одні руки, як в східноєвропейських країнах.

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Теги: земля бізнес ринок закон населення Андрій Богданець

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