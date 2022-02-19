Якщо завтра війна. Що покласти у тривожну валізу

Військові експерти та психологи радять підготувати тривожні валізи

На тлі інфрмації про екскалацію на Донбасі, початок воєнних навчань Росією та прогнозів президента США Джо Байдена щодо можливої повномасштабної атаки, «Главком» зібрав докупи всі рекомендації на випадок, якщо прогнози про наступ справдяться. Детальніше читайте у матеріалі Якщо завтра війна. Про що варто подбати вже зараз?

Однією з перших порад від військових експерті та психологів є підготовка тривожної валізи. Сама валіза має бути місткою і зручною – це не рюкзачок.

Туди треба покласти: