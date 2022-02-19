Якщо завтра війна. Що покласти у тривожну валізу
Військові експерти та психологи радять підготувати тривожні валізи
На тлі інфрмації про екскалацію на Донбасі, початок воєнних навчань Росією та прогнозів президента США Джо Байдена щодо можливої повномасштабної атаки, «Главком» зібрав докупи всі рекомендації на випадок, якщо прогнози про наступ справдяться. Детальніше читайте у матеріалі Якщо завтра війна. Про що варто подбати вже зараз?
Однією з перших порад від військових експерті та психологів є підготовка тривожної валізи. Сама валіза має бути місткою і зручною – це не рюкзачок.
Туди треба покласти:
- паспорт і копії всіх необхідних документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, документи на власність);
- гроші (готівку і банківські картки);
- зарядні пристрої для мобільних телефонів;
- радіоприймач, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годинник, компактний набір інструментів (мультитул), ніж, пакети для сміття,
- блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички;
- теплий одяг (якщо є термоковдра), нижню білизну, надійне зручне взуття;
- гігієнічні засоби;
- аптечку, включно з медичними препаратами, які вживаєте щодня, а також рецепти на медикаменти;
- посуд, в якому зможете приготувати, розігріти і зберігати їжу;
- воду і на три доби продукти харчування, які довго зберігаються і не потребують додаткового приготування
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