Сьогодні, 18 листопада, президент Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідки й військових про безпекову ситуацію в Чорному морі та на маршрутах зернового експорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Перше: були доповіді розвідки і військових щодо російських планів. Друге: визначили, які додаткові сили і засоби потрібні, щоб дати більше захисту суднам та портам. Є відповідні завдання для нашої дипломатичної команди та урядовців», – зауважив глава України.

Зеленський додав, що також заслухав доповіді щодо транскордонної взаємодії з сусідніми країнами. За його словами, головним завданням є посилення безпеки причорноморських міст і громад та підтримка українських аграріїв.

«Ми говорили на зустрічі з фермерами та представниками українського аграрного бізнесу про кроки, які можуть допомогти. Готуємо відповідну систему дій. В тому числі для того, щоб допомогти аграрному сектору підготуватись до посівної кампанії наступного року та акумулювати необхідний ресурс. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!», – підсумував президент.

До слова, міністри оборони Туреччини, Румунії та Болгарії виступили зі спільною заявою через атаки на торговельні судна в Чорному морі. Країни закликали припинити дії, що загрожують безпеці судноплавства, та домовилися посилити співпрацю для захисту морських маршрутів.

Як повідомлялося, у 2026 році Чорне море стало найсмертоноснішим морським маршрутом у світі за кількістю загиблих моряків торговельного флоту. Щонайменше 40 членів екіпажів загинули, а понад 570 суден потрапили під удари.