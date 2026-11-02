Гуморист-військовий розповів, чого варто вчитися чоловікам у тилу

Андрій Коляда пояснив, чому деякі чоловіки бояться йти на фронт

Ексзірка «Ліги сміху», командир взводу ударних безпілотників «Вампір» 2-ї роти батальйону безпілотних систем Андрій Коляда дав поради чоловікам, які не йдуть у військо. Своїми думками захисник поділився в інтерв’ю «Главкому».

Андрій Коляда вважає, що підготовка до військової служби має починатися ще до мобілізації. «Було б дуже добре, якби люди, які ще не потрапили у військо, набували військового «скілу» (навичок, – «Главком»), це їм дуже допомогло б на службі», – зазначив він.

Андрій Коляда наголосив на тому, що наразі розгортається дронова ера війни. Саме в цьому напрямку він радить навчатися чоловікам. Артист також зауважив, що чимало чоловіків бояться йти у військо через страх. Проте наявність певних навичок допоможе майбутнім військовим почуватися впевненіше. «Зараз дронова ера. Ремонтувати, літати і розбиратися в них – це мегакрутий «скіл». Бо є безліч різних типів дронів, і навіть року не вистачить, щоб розібратися в чомусь одному досконало. Людина часто не йде у військо, бо боїться. Але якщо в неї є такий «скіл», то вона почувається набагато упевненіше», – вважає він.

Військовий зазначив, що чоловіки часто бояться йти у військо через те, що їх можуть одразу направити на бойові позиції. Однак він наголосив, що служба передбачає різні завдання.

«Чоловіки не йдуть у військо, бо думають, що їх усіх запроторять в окоп. Але це не так – далеко не кожного можна туди відправляти. Ми маємо покладатися на людину й очікувати від неї там хорошого результату. Окоп – це не чистилище, куди скидають усіх для покарання. На бійця покладають надії. І якщо він підведе свою команду, то ризикує просто не повернутися звідти», – резюмував воїн.

Зазначимо, в інтерв’ю «Главкому» ексучасник шоу «Ліга сміху» та командир взводу ударних безпілотників «Вампір» 2-ї роти батальйону безпілотних систем Андрій Коляда розповів про своє найбільше розчарування, з яким йому довелося зіткнутися на службі. Коляда наголосив на проблемі захисників, які не розвиваються у війську.