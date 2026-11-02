Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Гуморист-військовий розповів, чого варто вчитися чоловікам у тилу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Воїн Андрій Коляда: «Людина часто не йде у військо, бо боїться»
фото: скриншот Іnstagram/andreykolyadа

Андрій Коляда пояснив, чому деякі чоловіки бояться йти на фронт

Ексзірка «Ліги сміху», командир взводу ударних безпілотників «Вампір» 2-ї роти батальйону безпілотних систем Андрій Коляда дав поради чоловікам, які не йдуть у військо. Своїми думками захисник поділився в інтерв’ю «Главкому».

Андрій Коляда вважає, що підготовка до військової служби має починатися ще до мобілізації. «Було б дуже добре, якби люди, які ще не потрапили у військо, набували військового «скілу» (навичок, – «Главком»), це їм дуже допомогло б на службі», – зазначив він.

Андрій Коляда наголосив на тому, що наразі розгортається дронова ера війни. Саме в цьому напрямку він радить навчатися чоловікам. Артист також зауважив, що чимало чоловіків бояться йти у військо через страх. Проте наявність певних навичок допоможе майбутнім військовим почуватися впевненіше. «Зараз дронова ера. Ремонтувати, літати і розбиратися в них – це мегакрутий «скіл». Бо є безліч різних типів дронів, і навіть року не вистачить, щоб розібратися в чомусь одному досконало. Людина часто не йде у військо, бо боїться. Але якщо в неї є такий «скіл», то вона почувається набагато упевненіше», – вважає він.

Військовий зазначив, що чоловіки часто бояться йти у військо через те, що їх можуть одразу направити на бойові позиції. Однак він наголосив, що служба передбачає різні завдання.

«Чоловіки не йдуть у військо, бо думають, що їх усіх запроторять в окоп. Але це не так – далеко не кожного можна туди відправляти. Ми маємо покладатися на людину й очікувати від неї там хорошого результату. Окоп – це не чистилище, куди скидають усіх для покарання. На бійця покладають надії. І якщо він підведе свою команду, то ризикує просто не повернутися звідти», – резюмував воїн.

Зазначимо, в інтерв’ю «Главкому» ексучасник шоу «Ліга сміху» та командир взводу ударних безпілотників «Вампір» 2-ї роти батальйону безпілотних систем Андрій Коляда розповів про своє найбільше розчарування, з яким йому довелося зіткнутися на службі. Коляда наголосив на проблемі захисників, які не розвиваються у війську. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна військові мобілізація актор поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки влучання російського дрона в Північний міст у Києві, жовтень 2026 року
Перевірка безкарністю: чому Росія б’є по садочках, зв'язку і вантових мостах Києва
5 жовтня, 12:35
Для Трампа є важливим ситуативно-передвиборний і тактичний інформаційно-політичний ефект від цієї угоди
«Дизельний Мюнхен» Дональда Трампа
11 жовтня, 21:17
Драпатий затвердив нові правила роботи ТЦК
В Україні почалася толерантна мобілізація. Все, що треба знати про нові правила
31 жовтня, 10:30
Карта бойових дій на Покровському напрямку
Окупанти просунулися поблизу Котлиного на Донеччині
3 жовтня, 23:58
Інцидент стався біля узбережжя Румунії, неподалік нафтової платформи
РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: Зеленський розповів подробиці
5 жовтня, 15:50
Переговори стосувалися не лише гарантій безпеки, а й майбутнього економічного розвитку України
На переговорах у Норвегії представлено план процвітання України після війни
20 жовтня, 20:51
За словами бізнесмена, у разі припинення вогню Україні доведеться вирішувати, що робити з військом
Долар по 150 і перемир’я з РФ: Коломойський зробив низку заяв у суді
23 жовтня, 16:49
Кабмін затвердив щорічні медогляди прокурорів за державний кошт
Поголовний медогляд. Уряд Корецького відправив прокурорів на перевірку до лікарів
23 жовтня, 11:15
Гейлі Юрен із пацієнтом
В Україні медики випробовують новий підхід до лікування поранених – NYT
31 жовтня, 22:25

Шоу-біз

Гуморист-військовий розповів, чого варто вчитися чоловікам у тилу
Гуморист-військовий розповів, чого варто вчитися чоловікам у тилу
Співачка Камалія назвала ім’я свого ексбойфренда-чиновника, який її бив
Співачка Камалія назвала ім’я свого ексбойфренда-чиновника, який її бив
Син легендарного Юрія Рибчинського заступився за батька на сцені премії Людина року-2025
Син легендарного Юрія Рибчинського заступився за батька на сцені премії Людина року-2025
Оксана Білозір натрапила на хейт через невдалий образ на концерті (відео)
Оксана Білозір натрапила на хейт через невдалий образ на концерті (відео)
Відома українська співачка вийшла заміж за експрезидента Федерації легкої атлетики (фото)
Відома українська співачка вийшла заміж за експрезидента Федерації легкої атлетики (фото)
Людина року-2025. Ольга Сумська отримала високу нагороду
Людина року-2025. Ольга Сумська отримала високу нагороду

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
158K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
119K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua