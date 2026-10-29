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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Гуманітарна місія в Олешках: що відомо про роль приватного консультанта Меланії Трамп

glavcom.ua
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Марк Бекман

Від кіно до евакуації

Людина, яка у США відповідає за план евакуації з Олешок, – Марк Бекман, приватний консультант Меланії Трамп, а також продюсер фільму «Меланія» про першу леді США.

Бекраунд Марка Бекмана – маркетинг, медіа та культурні проєкти. Він є засновником рекламної агенції DMA United, яка працює з відомими брендами світу моди, індустрії розваг та спорту.

Портфоліо Бекмана не включає дипломатичного, політичного, чи гуманітарного досвіду роботи. Попри хибні уявлення, він не є посадовцем США і не працює в офісі Першої Леді (у соцмережах вказує свою роль як «ексклюзивний старший радник»). З Меланією Трамп Бекмана пов’язує багаторічна співпраця над її медійними та бізнес-проєктами, зокрема над документальною стрічкою, яка вийшла на екрани цього року і виробництво якої спонсорував Amazon.

Щодо Олешок: наскільки розумію, на цю мить офіційні представники США не планують брати участі в евакуації на місці. Американську сторону має представляти знімальна група телеканалу Newsmax. Можливо, пізніше допустять й інші медіа. Я знаю декого з цих журналістів і бажаю їм сил та безпеки.

Цими днями ми станемо свідками однієї з найскладніших гуманітарних операцій з початку повномасштабного вторгнення Росії. Але не слід хвилюватися. Адже з американського боку її координує приватний консультант першої леді і продюсер фільму про Меланію Трамп.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Олешки війна Меланія Трамп

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Остап Яриш

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