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Зеленський анонсував відкриття офісів нового проєкту ППО Freya у двох країнах Європи

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський анонсував відкриття офісів нового проєкту ППО Freya у двох країнах Європи
Зеленський розповів про систему ППО, яка має стати альтернативою Patriot
скриншот з відео

Україна та європейські партнери працюють над системою протиповітряної оборони, яка має стати доступнішою альтернативою американським Patriot

Президент України Володимир Зеленський анонсував можливе відкриття офісів зі створення нової системи протиповітряної оборони Freyja у Данії та Норвегії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на данський телеканал DR.  

Під час спілкування з журналістами після приземлення в аеропорту Копенгагена глава держави розповів, що питання відкриття офісів обговорять на зустрічі з лідерами країн Північної Європи.  За словами Зеленського, представництва проєкту можуть з'явитися в Копенгагені та Осло вже протягом місяця.  

Freyja – спільна українсько-європейська програма зі створення системи протиракетної оборони. Її офіційно презентували 13 липня 2026 року в Парижі, де представники 10 країн підписали декларацію про створення Інтегрованої Антибалістичної коаліції. До ініціативи долучилися Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

Україна має забезпечити розробку ракети-перехоплювача та пускової установки, а європейські партнери – надати радари, сенсори й інші необхідні компоненти. До проєкту залучені провідні оборонні компанії, зокрема Saab, Thales, Leonardo, Kongsberg та українська Fire Point. 

Freyja доповнюватиме наявні системи ППО та ПРО, посилюючи захист європейського повітряного простору. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що розраховує на перші практичні результати програми на рубежі 2026–2027 років.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, коли Україна планує випробувати нову антибалістичну систему. За словами президента, перші результати створення окремих елементів Freyja вже є. Україна та Норвегія визначили напрямки, на яких необхідно прискорити роботу, щоб перейти до випробувань системи до кінця 2026 року.

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Теги: Володимир Зеленський системи ППО Європа Данія Норвегія

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