Секс-просвітниця розповіла про те, як до війни її русифікували у Харкові

Юлія Ярмоленко: «У 2005 році я переїхала жити в Харків і зрозуміла, що тут українською виходить лише одна газета…

Юлія Ярмоленко зізналася, що підштовхнуло її повернутися до української мови через 20 років

Письменниця та психологиня Юлія Ярмоленко, яка веде блог про секс-просвіту, поділилася історією, як з переїздом до Харкова перейшла на російську мову. Цим полтавчанка поділилася в інтерв’ю «Главкому».

Юлія Ярмоленко народилася у Полтаві та з дитинства говорила українською мовою. Вона мріяла знати рідну мову краще за всіх. «Так, я народилася в українськомовній сімʼї, ходила в українську школу, а вдома ми говорили полтавським діалектом. Пам’ятаю словниковий диктант, який написала на одиницю, бо зробила аж 23 помилки! Я тоді вирішила, що знатиму українську краще за всіх у школі. А трохи більше ніж через рік поїхала на Всеукраїнську учнівську олімпіаду з української мови й літератури у Львів. Обіцянку виконала!» – розповіла психологину.

В університеті Ярмоленко також спілкувалася українською мовою, працювала в газетах Полтави, де не було жодного російськомовного видання. Однак після переїзду до Харкова у 2005 році в її житті зʼявилася російська мова. «Уявіть мій шок, коли в 2005 році я переїхала жити в Харків і зрозуміла, що тут українською виходить лише одна газета – «Слобідський край». Усі інші газети, телеканали, радіо – російськомовні», – пригадала полтавчанка.

Письменниця не одразу почала говорити російською, однак з часом «здалася». Російська мова оточувала її на роботі, попри те, що газета, де вона працювала, випускалася українською мовою. «Не відразу. Це сумно визнавати, але згодом я здалася. Спочатку пішла працювати в «Слобідський край». І знову шок: редактор говорить російською. Я його присоромила, а він каже: «Главноє, чтоби ви укрАінскій зналі». І почала шукати іншу роботу», – поділилася вона.

Жінці навіть довелося найняти репетитора з російської мови. За її словами, тоді в Харкові було складно знайти роботу для україномовного журналіста. «Уявіть мій шок: довелося навіть найняти репетитора, щоб вивчити російську, бо писала й говорила я погано. І найбільше вражало те, що всюди мені повторювали: «Учітє рускій. Ваш украінскій здєсь нікому нє нужен». І я вчила. При тому, що в наступні роки зустрічала кількох людей, які не піддалися й продовжували говорити українською. До них російською, а вони у відповідь – українською!» – поділилася жінка.

Згодом російська мова зʼявилася у повсякденному житті Юлії Ярмоленко. Зокрема, з чоловіком та донькою вони спілкувалися російською мовою. Після початку великої війни у 2014 році свекор письменниці перейшов на українську мову. Вона з родиною у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, на це знадобився рік.

«Ми з чоловіком почали переходити на українську вже в 2022-му. Спочатку було дуже незвично, бо ж майже 20 років говорили одне з одним російською. Але через рік вже перейшли повністю. Почали перевчати доньку на українську. У неї не дуже великий словниковий запас, вона майже невербальна, але за два роки маємо непогані результати. Додам, що усі мої друзі з Харкова, які від народження і до повномасштабного говорили тільки російською, самостійно перейшли на українську в 2022 році. Певно, навіть раніше, ніж я», – розповіла психологиня.

Юлія Ярмоленко зізналася, що повертатися до української мови через 20 років було нелегко. Однак зрештою вона перейшла на українську мову. «Було незвично і некомфортно спочатку, але головне – розуміти ціль й українізувати свій простір», – додала вона.

До слова, українська ведуча-інтерв’юерка Аліна Доротюк зізналася в інтерв’ю «Главкому», що після переїзду до Києва почала частково переходити на російську мову, попри те, що з дитинства говорила українською. Російська мова здебільшого переважала у вжитку ведучої на роботі, під час спілкування з колегами, зокрема й зірками. Водночас Аліна Доротюк не відмовилася від української мови.